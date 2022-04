Bruno Bardini Conseil, spécialiste en études qualitatives depuis plus de 15 ans.



- Réalisation et coordination d'études qualitatives en France (+25 villes) et à l'International : USA (+15 villes), Europe (Allemagne, UK, Italie,...), Chine et Moyen-Orient.



- Études de marché

- Test concepts nouveaux produits / design/ packs / logo

- Tests de communications (tous supports, annonces presse, spot TV, web)

- Etudes exploratoires : usages et attitudes / segmentation de clientèle, définition de typologies

- Bilan d'image de marques et de positionnement produits

- Recherches créatives : innovation / recherche d'axes de communication



Mes compétences :

Conseil

Conseil en marketing

Créativité

Études de marché

Études qualitatives

Marketing

User experience

Relation client