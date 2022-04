Bruno BARIOHAY

30 ans, marié, deux enfants.

Aix-en-Provence (Bouches du Rhône, 13).



Docteur en Neurosciences, diplômé de l'Université Paul Cézanne (Marseille), mes travaux de recherche ont porté sur les mécanismes de contrôle de la prise alimentaire au niveau du système nerveux central, et notamment sur le rôle du BDNF et des mélanocortines en tant que médiateurs anorexigènes.



Entreprenant par nature, je suis actuellement co-fondateur et Président de la société BIOMEOSTASIS, spécialisée dans l'étude du comportement nutritionnel et des troubles métaboliques, et qui fournit des services de pharmacologie in vivo à l'industrie pharmaceutique et agro-alimentaire.



Mes compétences :

in vivo

Pharmacologie

Physiologie

Préclinique

R&D

Gestion de projet

Biotechnologies

Recherche