Bruno BASSE

Titulaire d'une maîtrise de Génie Civil et Infrastructures ainsi que du diplôme d'ingénieur ESTP de la promotion 2010. J'ai ensuite complété ces formations par une année de spécialisation au centre des hautes études de la construction option béton armé et précontraint (CHEBAP).



En poste depuis juillet 2011 au sein du bureau Thomas Jundt SA, j'occupe le poste de chef de projet / Ingenieur structure pour l'exécution de bâtiments industriels.



Je suis actuellement en poste au sein du bureau Thomas Jundt SA à Genève, Suisse en tant qu'ingénieur structure.



-------------------------------------------------------

LANGUES



Anglais : 835 au TOEIC, plusieurs séjours aux Etats-Unis et en Angleterre.

Espagnol: Bases scolaires, étudié 5 ans.



-------------------------------------------------------

INFORMATIQUE



Logiciels : Axis VM, Cadwork, AutoCad, RDM6, Scilab, Matlab, Effel, Robobat, PackOffice.

Programmation : Language C, Visual Basic Application.



Mes compétences :

Béton

Béton Armé

Béton précontraint

Bureau d'études

ETP

Ingénierie

Gestion de projet