Bruno BAYET

Opérationnel, passionné, et autodidacte, j’exerce dans le monde l’IT avec une expérience forgée au cours de ces 20 dernières années et m’emploie avec ferveur à apporter de la valeur ajoutée aux entreprises qui m’ont fait confiances ou que j’ai eu la chance de diriger.



Férocement adepte du travail d’équipe et du management participatif, j’ai été acteur dans la mise en place de plusieurs projets IT en assistant le RSI et les gestionnaires de projets, gestion des COPIL et en organisations de formations pour utilisateurs, Key-Users, CODIR, etc…



Actuellement responsable Business Intelligence, sous la supervision du directeur administratif et financier, j’ai la charge de l’administration et la supervision des flux et des datas de l’entreprise (SSIS, SSAS, SQL Server, ERP Sage X3, Flux EDI, etc…). Également en soutien du contrôle de gestion, j’ai en charge l'aide à mise en place des budgets commerciaux ainsi que leurs suivis.



Avec le support des nos prestataires, je supervise les créations de Report, des tableaux de bord et la gestion des flashs commerciaux mensuels.



C’est avec l’esprit ouvert que je vous propose de ne pas hésiter à échanger, partager les bonnes pratiques et les retours d’expériences dans le domaine de la Business Intelligence.



Mes compétences :

Sage ERP X3

Microsoft SQL Server

Microsoft Office

Microsoft Excel

PowerPivot

SQL