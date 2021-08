Cédric TANNIÈRE

Œnologue de formation (Vinification et élevage des vins dans différentes régions françaises) et- titulaire d'un Mastère de gestion d'exploitation viticole, j'ai acquis, dans le cadre de mes précédentes fonctions et de celle que j'occupe différentes capacités:



par ma fonction d'acheteur j'ai acquis des compétences de négociation, de sourcing, de définitions de profils produits ou encore de la préparation d' échantillons commerciaux.



je maîtrise la gestion administrative (budgets, investissements,régie, traçabilité,management d'équipe, jusqu'à 18 personnes) et technique d'un chai (préparation de vins tranquilles,effervescents, CABV, BABV au conditionnement, assemblages et traitements, approvisionnements des produits œnologiques et des vrac,..) et d'un laboratoire (suivi des calibrations, des étalonnages) d'un négociant embouteilleur.



Je suis aussi capable d'être responsable, de la gestion et de l'animation d'un système qualité (HACCP,IFS).



D'autre part j'ai aussi des compétences commerciales comme par exemple l'organisation et l'animation de dégustations, visites ou autres événementiels pour des professionnels ou des particuliers.



Mes compétences :

Préparation de vin pour l'embouteillage

Gestion de projets

Dégustateur vins et spiritueux

Management d'équipe

Vinifications

Viticulture

Management de la qualité et méthode HACCP

Gestion financière et prévisionnelle

Achats

Approvisionnements

Dégustation

Audits

Product Management

Quality Management

Audit

Computer Aided Facilities Management

Trade Shows

Microsoft Office

SAP