Bruno BEDARIDE

M’étant toujours intéressé à la vie économique et au monde des entreprises, j’ai créé mon étude en 1997 place Vendôme sous la forme de la première société d’exercice libéral de notaires en France. Cette création d’étude est une vocation pour offrir un service sur-mesure et pluridisciplinaire à une clientèle soucieuse de sécurité plus particulièrement orientée vers les personnes morales et les non-résidents.



Inspiré de l’organisation et de la pratique des cabinets de lawyers américains où le juriste est placé en amont des opérations économiques en offrant un service optimum, j’ai créé un savoir-faire fondé sur l’anticipation et la gestion des risques pour accompagner les dirigeants de PME-ETI dans la création/acquisition, gestion et la transmission de leur entreprise et leurs affaires personnelles :



- création d’entreprise;

- mise en place d’une gestion documentaire juridique fiscale et comptable;

- secrétariat juridique et fiscal de sociétés;

- outils de management pour pérenniser l’entreprise;

- transmission d’entreprise dans le cercle familial;

- opérations de LBO;

- structuration juridique, fiscale et financière des groupes de sociétés;

- immobilier d’entreprise;

- fiscalité personnelle et des entreprises;

- fiscalité internationale;

- financements spéciaux;

- accompagnement du chef d’entreprise dans ses affaires personnelles et patrimoniales.



Mes compétences :

Droit

Droit des affaires

Droit du patrimoine

Droit immobilier

Gestion du risque

Immobilier

Mécénat