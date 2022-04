Antoine IZARN

Pour FisheyeFilm, agence de production audiovisuelle spécialiste des marchés du luxe et réalisatrice de la fameuse webTV ParisMadame destinée au public chinois, je mets en place de nouveaux projets digitaux qui aident les entreprises du luxe à conquérir de nouveaux clients.



Auparavant, j'ai créé et développé pendant dix ans une société de jeux vidéo historiques, Némopolis.

Pourquoi ce nom ? "Nemo", est un hommage au génial héros de Jules Verne et "polis" signifie "la cité" en grec, donc un univers riche d'enseignements.



Primés, recommandés par Bayard et Historia, coup de coeur Fnac, coédités notamment avec le Château de Versailles, Dargaud, Nintendo, ces jeux originaux ont conquis plus d'un million de joueurs de par le vaste monde (traduction et diffusion en neuf langues).



Cette activité d'édition m'a permis d'acquérir un savoir-faire que j'exploite aujourd'hui en le mettant au service des entreprises. L'idée est qu'avec un jeu, un "serious game pas trop sérieux", elles puissent transmettre à leurs clients - avec sérieux, mais aussi de façon attrayante et stimulante - une connaissance sur un produit ou un service.



Creative executive CEO and marketing professional experienced in video game and serious game, I have founded and developed Némopolis, studio and Nintendo publisher and managed the team.



Receiving awards, recommended par press, TV, developing a catalog of high quality adventure games sold in several countries (France, Belgium, Switzerland, Russia, Germany, USA), Nemopolis had a growth of 40% a year with more than 100.000 players.



In partnership with FisheyeFilm, a famous agency specialized in the fashion and luxury market (please see the webTV ParisMadame which is dedicated to the chinese public), I am setting up new digital projects (webTV, moocs, serious game).





Mes compétences :

Créatif

Management

Commercial

Communication

Marketing

Entertainment

Création d'entreprise