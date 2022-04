Francis INGRAND

2012 Fondateur et CEO Plug-In-Digital



• Business développement (assistance au déploiement de nouvelles technologies et ou services (Web et E commerce)

• Consulting stratégique et E-Marketing (E commerce ,stratégie Digitale , stratégie jeux vidéo)

• Sourcing de produits digitaux (logiciels et jeux vidéo).





12 ans d'expérience du E commerce et de la distribution de produits high tech et culturels.



Expertise en business développement pour technologies E commerce, sites internet et éditeurs ou développeurs de jeux vidéo.



Expertise E commerce, stratégie E-Marketing et distribution digitale de produits culturels.



Expertise en contenus jeux vidéo (analyse de marché, sourcing)



Nombreux succès obtenus dans l'identification de nouvelles opportunités de croissance ou d'optimisation d'outils ou stratégie.







----------------------------------------------------

2007 à 2011

(leader Européen de la distribution digitale de logiciels et jeux vidéo en marque blanche)



2009 2011

Senior VP Head of jeux vidéo business unit and business development (périmètre Européen)



• Business development

- Sites E commerce

- Sites de contenu

- Fournisseurs d'accès Internet/ Telecom

- Développeur et éditeurs jeux vidéo

- Editeurs de logiciels

- Editeurs de musique de E book





• Définition de la stratégie et des priorités de développement pour la division

- Priorités de développement

- Choix techniques

- Définition des principaux objectifs commerciaux



• Politique commerciale et marketing

- Définition de l'offre commerciale

- Développement d'actions marketing



• Budget et P&L

- Définition du budget et des objectifs

- Suivi du budget et du P&L



• Management de la division jeux vidéo

- 10 collaborateurs niveau hierarchique

- 15 collaborateurs niveau fonctionnel

- 3 niveaux hiérarchiques.





• Membre du comité de direction





VP Business Development (2007-2009)



• Création et développement d’une offre jeux vidéo

- Sourcing éditeurs jeux vidéo

- Organisation du catalogue

- Suivi du développement et de l’offre de services



• Business development

- Mise en place de l'offre commerciale

- Partenariats signés auprès d’éditeurs logiciels et jeux vidéo

- Partenariats E commerce et portails internet

- Membre du comité de direction



----------------------------------------------------



2001 2007 Société France télécom e-commerce (Enseignes Alapage et Topachat)



2004 – dec 2006 Directeur des achats et des ventes (groupe alapage / Top achat)

(Gammes DVD, logiciels, jeux vidéo, musique, informatique et électronique grand public.)



• Management de l’équipe achat, marketing produit et référencement (13 collaborateurs).

• Suivi des conditions et opérations commerciales, du taux de rotation et des retours, politique commerciale et d’affiliation.

• Chef de projet fonctionnel sur l’intégration de l’offre High Tech TOP ACHAT sur alapage



Fev 2001 – 2003 Chef de marché Logiciels jeux vidéo et occasion (alapage.com)



• Création de l’univers de vente logiciels et jeux vidéo, référencement et choix des fournisseurs

• Management de l’équipe achat, produit et référencement (4 collaborateurs).

• Négociation des conditions et opérations commerciales, gestion des stocks, du taux de rotation et des retours.

• Chef de projet fonctionnel sur le lancement de l’offre d’occasion (modèle priceminister



-----------------------------------------------------



Société Blackorange (Start up internet de distribution de logiciels et jeux vidéo)



Mai 1999 – Janv2001 Responsable commercial et marketing BTOC



• Management d’une équipe commerciale et marketing jusqu’à 20 collaborateurs

• Achats et négociations commerciales auprès des différents éditeurs et grossistes du marché du logiciel et du jeu vidéo, mise en place de la stratégie de référencement

• Politique commerciale (Prix de vente des produits, politique de frais port.)

• Participation active au développement de nouveaux services et à de nouvelles fonctionnalités marketings et produits sur le site (affiliation,



Mes compétences :

Centres de profits

Sourcing

E-marketing

Business development

Strategie

E-commerce

Multimedia

Dirigeant

Marketing web