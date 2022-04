Bruno BEGUIN

Je suis un passionné de Foot Ball et un inconditionnel de reconstitution de batailles avec figurines en plomb 28mmm.Je suis membre du club de la charge des figurines (Bourges 18)

De l'age de 17 ans jusqu'a 30 ans j'ai pratiqué la guitare dans un groupe de HEAVY METAL (DARKNESS) avec un presse book à mon actif assez complet (3 Printemps de Bourges , 2 Télévisions et figurant dans un téléfilm pour TF 1 )

Et j'ai encore beaucoup d'autres cordes à mon arc car je suis un passionné de beaucoup de choses.



Mes compétences :

Investi

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ISO 900X Standard