Bruno BELLAICHE

Avec plus de 450.000 solutions installées en commerce et grande distribution dans le monde, le groupe Glory Global Solutions est un acteur global de ce marché en forte croissance.

Les produits GLORY sont reconnus pour leur fiabilité et pour leur conception robuste issue des procédés d’industrialisation des sites de production de nos usines. Avec des utilisations parfois intensives, la solution de SMART Cash Management, CASHINFINITY™, a démontré sa crédibilité avec un taux de disponibilité élevé.



La solution CASHINFINITY™ vous apporte une gestion des espèces totalement sécurisé, un contrôle de l'inventaire centralisé et une optimisation de tous les processus de traitement des espèces de votre point de vente.

Il est le système de cash management le plus avantageux, totalement flexible et évolutif, qui s'adapte à tout

type de commerce, quelque soit la taille du point de vente et capable de répondre à tout plan d'investissement.



L’ergonomie du CASHINFINITY™ ainsi que ses fonctionnalités lui permettent de s’adapter aux contraintes marketing et fonctionnelles de nos clients allant de l’îlot simple caisse aux partage de caisses.

Force de notre présence à travers le monde, nous sommes en mesure de vous accompagner dans vos développements en France et à l’international à l’aide d’interlocuteurs privilégiés.



Le groupe développe dans plus de 128 pays une large gamme d’automates et de solutions dédiée au traitement des espèces. Nous commercialisons nos offres de produits et de services auprès de clients comme les banques, les transporteurs de fonds, les établissements de jeux, les commerces…



