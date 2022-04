Bruno BELLEUX

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE/ JURIDIQUE ET FISCAL/ RESSOURCES HUMAINES/ INFORMATIQUE



22 ans d'expérience Direction administrative et financière filiales de groupes internationaux, secteur des biens d'équipements(groupe allemand) et des services (transport maritime,groupe chinois); après 1ere expérience d'audit en cabinet comptable.



Je propose à des PME, indépendantes ou appartenant à un groupe français ou étranger, de prendre en charge leur direction financière, comptable et administrative, ou leur secrétariat général.



Disponible, mobile géographiquement sur France et Europe



Mes compétences :

Allemand

Armement

Chinois

IAS

IFRS

Nautisme

Transport

Us gaap