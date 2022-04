Bruno BELLINI

Mes Compétences Professionnelles :



 Manager une force de ventes BtoB :

Management d'une équipe de 13 vendeurs(ses) de matériel de fixation, de visserie, d'outillage, de machines... aux professionnels artisans PME PMI secteurs 92/78 et 91



 Piloter des units profit :

Définition et mise en œuvre d’une stratégie pour les agences (Ressources humaines, plan d’action commerciale, développement des ressources candidats, gestion, organisation du travail, management de la qualité et de la prévention/sécurité).



 Mettre en œuvre la stratégie commerciale :

Elaborer et mettre en ��uvre un plan d’action commercial et sourcing, assurer la répartition équitable du portefeuille commercial.



 Fédérer et animer les équipes :

Faire adhérer à la politique de l’entreprise aux objectifs de l’entité, fixer les objectifs et déterminer les contributions, contrôler, favoriser la communication, développer la cohésion et la motivation des équipes.



 Favoriser le développement des collaborateurs :

Identifier les compétences et le potentiel d’évolution, adapter son style de management en fonction du degré de maturité de chaque collaborateur, évaluer la performance, former, accompagner, déléguer, contrôler, sanctionner.



 Promouvoir l’entreprise :

Communiquer sur l’activité et les prestations, intégrer des réseaux économiques.



 Piloter l’activité formation intérimaire :

Conseiller et accompagner le réseau d’agences Paris Ile de France chez les entreprises partenaires. Réaliser l’ingénierie de formation. Aider à la vente des solutions Formation. Favoriser le développement du business. Décliner la stratégie Nationale en l’adaptant aux besoins économiques régionaux. Créer des compétences en réponse aux pénuries de marché. Habiliter les organismes de formation.



 Gérer un budget formation (3M€) :

Veiller à l’utilisation du budget dans le respect du R.O.I. et de la législation. Suivre sa consommation et sa bonne répartition. Favoriser les cofinancements. Présenter l’activité formation en C.E.



 Gestion administrative :

Suivre les actions de formation de la création à la demande de remboursement.



Mes compétences :

management

vente

leader

Créatif

dynamique

développement

commercial