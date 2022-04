J’ai eu l’occasion de travailler dans des domaines souvent différents, et j’ai pu acquérir des savoir-faire multiples en comptabilité et gestion. Ces diverses expériences m’ont amené à pratiquer la comptabilité générale, clients et fournisseurs sous plusieurs outils informatique.



Je suis quelqu’un de très motivé, ponctuel et rigoureux. J’apprécie particulièrement le travail en équipe.