Bruno BIZEUL

Juriste et docteur en Droit au départ, auteur (CNRS éditions), mon parcours est celui d'enseignant en droit, directeur d'écoles, formateur.



J'enseigne le droit dans des écoles supérieures et à l'université (ex. : Iut), et aussi ces dernières années des domaines tels que les RH, la RSE, l'éthique des affaires ou le management stratégique. Je réalise des formations pour des entreprises (ex. : 1000 professionnels CGPC) ou pour des groupes (ex. : RH, juridique, gestion de paie).



Je transmets aux étudiants et professionnels la méthodologie inhérente aux formations et études supérieures (préparer aux oraux d'entrée d'écoles de commerce, maître de mémoires, tuteur d'apprentissage...).



Enseigner, créer des programmes, animer une formation, accompagner et transmettre sur le plan pédagogique constituent mes compétences clés.



Mes compétences :

Création de cours et de plans de cours

Animation des cours

Rédaction douvrages, correction mémoires

Recrutement, encadrement d'étudiants

Recrutement, encadrement des enseignants

Direction dun centre de profit

Recruter, encadrer des administratifs

Stratégies développement, national, international

Représentation sur des salons

Méthodologie de recherche

Ressources humaines

Propriété intellectuelle

Droit des Sociétés

Droit des contrats

Vente à distance

Communication

Droit civil

Finance

Ingénierie pédagogique

Droit du travail