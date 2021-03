Bruno COUTURIER

Incident manager ITIL chez Claranet de mai 2019 à juillet 2020 ; Incident manager ITIL & SDM pour la SNCF chez AFD Tech d'avril 2018 à janvier 2019; Incident Manager et Administrateur réseau LAN niveau 2 chez Asap Conseils, de août 2014 à mars 2018, en mission chez Computacenter sur infogérance EDF zone AZURA. Je suis certifié ITIL V3.



Près de 5 ans d'expérience en tant que Incident manager ITIL pour un total de 27 ans d'expérience en secteur numérique IT.



Incident manager : gestion des incidents via ITSM HP; gestion des incidents majeurs; gestion des crises en relation avec le client et l'amélioration continue; rédaction du processus de gestion des incidents majeurs (3 versions en 3 ans); gestion de la base de connaissances; rédaction de procédures.



Administrateur réseau : spécialisé en réseaux locaux (LAN).



Licence professionnelles (BAC +3) RH - Université Nanterre Paris X;

Formations sur TCP/IP et le switching.



Certification ITIL V3.



Je recherche un poste d'incident manager. Je suis certifié ITIL depuis le 7 février 2018 et j'ai une expérience dans ce poste de près de 5 ans (chez plusieurs grands comptes (EDF, SNCF, Claranet).



J'ai une expérience technique totale dans le secteur digital de 27 années, notamment dans les réseaux IT et la gestion d'incidents; je suis formé aux ressources humaines (diplômé d'une licence professionnelle en ressources humaines BAC+3), ainsi qu'à la communication et au management 3.0, ainsi qu'à la méthode Agile ; et mes compétences et mon savoir-faire sont un véritable plus pour une entreprise, sachant que tous les clients pour lesquels j'ai apporté mes compétences ont été très satisfaits de mes services. Je suis très auprès de la qualité de service et de la relation client.



Fier de mon parcours, j'ai choisis de réorienter ma carrière sur la méthode ITIL, afin de compléter mon expérience d'incident manager et, à terme de m'orienter vers l'amélioration continue et la qualité puis vers un poste de gouvernance afin de relever de nouveaux challenges.



Mes compétences :

- Gestion d'incidents via ITSM HP Service Manager, ServiceNow, Suppli, BMC - Gestion des incidents majeurs, des crises et des problemes

- Reporting dactivites et de performances

- Communication dentreprise

- Animation des Comites d'Exploitation, des Comites Techniques et de Suivi des incidents - Participation aux Comites de Pilotage

- Creation et gestion des processus et procedures dincidents

- Gestion de la base documentaire et de la base des erreurs connues

- Redaction et gestion des comptes-rendus et des retours sur experiences

- Co-redaction des post-mortem avec l'Amelioration Continue

- Gestion de la relation client

- Méthode ITIL

- Gestion des ressources