Bruno CUART

Développeur d'applications mobiles depuis 2010, je me suis spécialisé dans la plateforme Android. Je garde néanmoins un oeil sur la plateforme d'Apple.



J'interviens principalement sur des sujets d'architecture et de développement logiciels mais aussi sur des missions d'expertise technique. La phase d'avant-vente fait aussi partie de mes compétences (récupération et cadrage du besoin, chiffrage technique, etc.) ainsi que la relation client sur les projets que j'ai en charge. Enfin, chez Jouve, j'ai également une dimension "génie logiciel" qui consiste au maintien en condition opérationnelle de la plateforme de développement et d'intégration continue.



Régulièrement, j'encadre des stagiaires et alternants désireux de découvrir ou d'approfondir le monde du développement mobile.



En parallèle, depuis 2011, j'ai un rôle de modérateur sur les sites CommentCaMarche High Tech (notamment les forums Android et Programmation), CCM.net (version anglaise de CCM), CodeS-SourceS, LInternaute (forums Culture, Cinéma).



Depuis 2018, j'anime des cours de danse bretonne, niveau "Loisirs".



Mes compétences :

Outils : Git, Jenkins, SonarQube, Gradle

Langages : Kotlin, Java, Swift, C++

Méthodes : Agile de type Scrum