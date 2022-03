Bruno CURTIL

Bonjour



Je travaille dans l'administration des systèmes Microsoft, VMware et baies de stockage Netapp.



Compétences :



Windows 2008 Server

Exchange 2010

SBS 2011

VMWare 4.1 et 5.0

Citrix XenApp 6.5et antérieur

Baies de stockage Netapp



Expériences



IMD MBA school à Lausanne

Suisse Atlantique (transport maritime) à Renens

et Migros VD et GE (250 serveurs - 1500 users)





Projets réalisés :



mise en place d'une infrastruture VSPHERE 5.0 en cluster hébergeant des serveurs Citrix Xenapp,