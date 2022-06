Bruno DAREAU

Très vite passionné par ce noble métier, qu'est la boucherie, je me suis mis en tête de la découvrir en effectuant mon parcours dans les meilleures boucheries traditionnelles .



Fort de mon expérience , j'ai voulu faire découvrir ma passion en m'installant à mon tour afin de partager des valeurs et des produits de la boucherie qui me sont chers .