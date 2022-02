Bruno DE SAINT SALVY

En transition professionnelle.

Ma carrière militaire comporte deux dominantes :

- 13 années dans les ressources humaines, dans l'armée de terre, en interarmées et au niveau ministériel qui m'ont amené à mon poste actuel de sous-chef d'état-major ressources humaines à l'état-major des armées (DRH groupe des armées et services interarmées).

- 14 années de commandement opérationnel aux différents niveaux de responsabilité dont 8 hors de métropole (2 au Gabon, 4 à Djibouti et 2 à la Réunion). Mon dernier poste a été celui de commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien, en charge de la souveraineté française et de la coopération militaire opérationnelle avec 14 pays de la COI et de la SADC.



Arrivant dans quelques mois au terme de mon mandat de DRH des armées, je cherche à m'investir dans un nouveau projet professionnel, plutôt dans le secteur privé et en relation avec les compétences et l'expérience acquise dans les RH et le management général de haut niveau.