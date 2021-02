Bruno DUBOIS

Après 15 d'immobilier en agence, me voilà sur le réseau IAD qui a su me convaincre que je pouvais être plus performant pour mes clients. alors, .... vous avez un projet, vous connaissez quelqu'un qui projete un achat, une vente de bien immobilier? n'hésitez pas je reste disponible et performant essentiellement en région sud massy palaiseau.

Vous avez toujours entendu qu'il ne fallait pas dénoncer son voisin. Et s'il vous en remerciait lorsque j'aurai vendu son bien immobilier et/ou trouvé son coup de coeur (immobilier bien sûr) . 06 12 37 51 35



Mes compétences :

Vente

Immobilier

Gestion

Formation

Développement commercial

Management

Conseil

Communication