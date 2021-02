Bruno ETIENNE

Je souhaite aujourd'hui m'investir en responsabilité organisationnelle et managériale dans une structure agile et en croissance. Partager ma vision de travail en mode projets, le déploiement de stratégie, la mise en valeur de l'humain dans l'atteinte de la performance et des résultats.



Mon histoire :

1992-1995 : Ingénieur R&D 1995-2000: Ing TC Resp Applications clients CA + 50% en 5 ans 2000 - 2016 : Evolution dans l'industrie automobile au niveau international Product Manager, Programme Manager, Finance budgétaire Engineering d'enveloppe de plusieurs centaines M€ 2016-2017 : Mise ne place d'une organisation travail en mode projets : outils de projets, de communication, standardisation communication, validation contenu jalons, pilotage du changement



Mes envies pour lavenir :

En synthèse combiner mes compétences techniques, de pilotage d'activités, financières, de management d'équipes au niveau d'un comité de direction . Pour réussir, je m'appuierai sur trois caractéristiques principales: * le travail en mode projet et le management transversal; * la valorisation des équipes par la conviction, l'adhérence, la fédération des énergies et l'enthousiasme; * le déploiement et la mise en œuvre concrète des axes stratégiques pour l'exécution et l'atteinte des objectifs de la stratégie.



Pour évoquer et partager ces sujets : bruno.etienne5@orange.fr



Mes compétences :

Gestion de projets

Relations internationales

Multiculturel et international

Travail en équipe

Programme Management

Recherche et développement

Management équipes

Langue anglaise courante

Analyse stratégique et financière

Gestion Projets

Développement Produit