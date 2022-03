Bruno FERRE

Spécialiste de la logistique spécialisé dans le domaine aérien, fort de de plus de 10 années d'expériences à l'international, titulaire:



Technicien supérieur en transport et logistique internationale

Attestation de capacité à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport

Obtention : Attestation Matières Dangereuses Transport Aérien conforme à la résolution IATA 805

Obtention: IATA/FIATA Introductory Course with distinction April 2010

Attestation sûreté du fret aérien : superviseur sûreté.

Certificat de capacité professionnelle au transport nationale et internationale par route de personnes et de marchandises



- Expérience en Supply chain

- Communication interne et externe, coordination des tâches au sein dune équipe

- Esprit déquipe, travailler ensemble pour un même objectif

- Capacité danalyse et compréhension rapide



Specialties: Project Development and Management, Distribution & Supply Chain Management, Organizational Development, Training Design & Assessment, Strategic Planning, Leadership, Mentoring & Team Building, Feasibility and Risk Analysis, Resource Management, Performance Evaluation & Measurement, Employee/Labor Relations, Occupational Safety and Health.