Jacques BOULONNOIS

Doté d'une formation en Transport et Logistique, ayant aussi une longue expérience de l'Overseas en tant que Directeur d'agence de fret aérien et maritime et Cadre commercial sénior,



J'aime être sur le terrain des opérations, proche de mes équipes mais aussi développer,visiter et conseiller une clientèle variée.



Rompu au management des personnels, à la formation professionnelle des équipes j'aime à travailler dans un climat social que je m'efforce de maintenir serein, pour le bon développement des affaires.



Le management, le conseil, l'enthousiasme, la volonté d'aller en avant sont les valeurs que je partage.



Nous vivons une guerre économique dans laquelle seule une "armée" forte ayant une stratégie de développement peut réussir.



