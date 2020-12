Bruno GUYOT

Je bénéficie d'une expérience réussie dans différentes entreprises comme Commercial, Commercial Grand compte, Chef des Ventes, Chargé de clientèle...toujours en B to B.



Mes expériences professionnelles ont mis en avant mes facultés de maintien et de développement de mon portefeuille clients avec à la clé la confiance de ces derniers.

Passionné de la vente, j'aime le travail accompli, les résultats et des objectifs bien compris.



Je souhaite aujourd'hui rejoindre une entreprise afin de mettre en action mes compétences professionnelles dans un contexte nouveau et vivre une aventure humaine.



Mes compétences :

Commercial b to b

Développement commercial

Fidélisation client

Btob

Recouvrement

Sens du service

Responsable commercial

Commercial