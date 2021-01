Bruno HACCOUN

LE COMMERCE EST UNE VOCATION !

(Directeur, Manageur, Animateur, Formateur, Commercial...).

"La compétence sans motivation, c'est de l'investissement sans rendement".



EXPERT DE L' UNIVERS DE LA CUISINE AMÉNAGÉE !



- Autodidacte, Homme de terrain en B2B2C, mon sens aigu du commerce et mes aptitudes managériales m'ont permis d'augmenter mon goût du challenge.

- Avec l'ancienneté je deviens, chaque jour, un peu plus leader, capable de guider, d'influencer et d'inspirer. Un talent et une expertise développés tout au long de mon parcours professionnel, chaque mission nécessitant de l'autorité, de l'écoute, de connaître son interlocuteur et ses collaborateurs.

Il faut rester objectif, se surpasser et accepter ses échecs.



Mon profil vous intéresse !

Parlons-en, contactez moi !



Mes compétences :

Management

Vente

Manager

Cuisiniste

Animation de formations

Dynamisme

Relation client