Bruno JACQ

.Vingt six années dans la vente terrain sur différentes familles de produits et services , auprès de circuits de distribution et clients divers m’ont permis d’acquérir une solide faculté d’adaptation tant sur le niveau de technicité d’un produit, d’un univers ou d’une prestation que sur la typologie de mes interlocuteurs.

.Ces expériences m'ont permis d’acquérir une rigueur de travail tant dans l’observable que dans le mesurable.



Aujourd’hui je souhaite exprimer pleinement mes talents de développeur en intégrant un acteur ambitieux et innovant, qui sait placer l’utilisateur final au centre de sa stratégie et qui se donne les moyens de laisser place à l'imagination de ses équipes pour atteindre ensemble les objectifs.



Mes compétences :

Prospection

Chef de secteur

Commercial

Entrepreneur

Technico commercial

Formateur

Vendeur

Microsoft Office

Financement de projet