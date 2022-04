Secrétariat à la carte au service des professionnels. A l'heure, à la journée... Un partenariat gagnant - gagnant !



Je suis auto-entrepreneur au service des artisans, des commerçants, des professions libérales, des TPE...



Je propose aux professionnels un service de secrétariat à la carte : A l'heure, à la journée.



- Elaboration de tableaux de bord

- Création d'outils de suivi

- Mise en page de business plans

- Gestion des impayés

- Réalisation de supports de communication

- Organisation de réunions et séminaires

- Gestion d'agendas

- Organisation de classement et classement



Professionnels... N'hésitez pas ! Mon parcours professionnel, mon DUT GEA sont de véritables atouts pour réussir ensemble !



Votre secrétariat sur mesure... Un partenariat gagnant gagnant !



Laurence Gautier

0786487559

Laurence.gautier@sfr.fr



Retrouvez mon CV à l'adresse suivante : http://www.doyoubuzz.com/laurence-gautier



Mes compétences :

Maitrise des logiciels du pack Office

Communication écrite textuelle et visuelle

Maîtrise des coûts et des revenus

Organisation de séminaires

Relation client

Affichage communication

Anglais de communication

Organisée

Créativité

Contrôle de gestion

Banque et assurances

Banque