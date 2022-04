Laurence Gautier



Une expérience confirmée en tant que Souscripteur Responsabilité Civile - Dommages et Chargée d'Etudes



Outre les compétences techniques en matière de souscription et gestion des contrats et la recherche de solutions adaptées aux besoins des clients, j'apporte :

- un soutien technique aux gestionnaires,

- le suivi de la rentabilité et de l'équilibre économique du contrat par la mise en place et l'exploitation de tableaux,

- l'amélioration et l'adaptation des offres dans le cadre du suivi de la concurrence,

- la relation client via la participation aux congrès et les visites prospects et clients en appui des commerciaux.











Mes compétences :

Analyse Risque

Assurances

Conseil

Satisfaction client

Support technique

Tarification

Négociation

Souscription