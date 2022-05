Valérie VANIER

Gestionnaire au sein d'une mutuelle qui assure les établissements de santé, j'ai commencé par la gestion des dossiers sinistres matériels et corporels automobiles, dommages aux biens et dommages ouvrages.



En 2005, j ai étendu mes compétences aux dossiers mettant en jeu le contrat "responsabilité civile".

Depuis 2011, je gère également des dossiers accidents du travail, maladie (professionnelle,ordinaire, longue durée et longue maladie) des agents titulaires ou stagiaires de ces Établissements.



J'effectue à la demande des formations à nos Sociétaires sur les risques pré-cités .





Mes compétences :

Droit des assurances

Etablissements de santé

Gestion des risques assurables

Animation de formations