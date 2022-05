Bruno LACOSTE

Concepteur-rédacteur, puis directeur de la création, président d'agence et entrepreneur dans la communication depuis 1983 : Stratégie de communication pour les marques nationales et internationales, conception et direction de création pour des campagnes de communication 360°. Importante expérience en cosmétique (ASTOR, ESPRIT), automobiles haut de gamme (BMW, ALFA ROMEO), alimentaire ( DANONE, LESIEUR, KELLOGG'S, GEANT VERT, BONGRAIIN, ... plus de 40 marques), Banque (CCF, SUEZ, CREDIT FONCIER), boissons alcoolisées (1664, JOHNNIE WALKER, COGNAC HENNESSY, ...) jeux et loisirs (TACOTAC, PARC ASTERIX, FUTUROSCOPE, GRÉVIN INTERNATIONAL), produits d'entretien, téléphonie mobile (Campagne de lancement d'ITINERIS), distribution spécialisée ( LAPEYRE, LEROY MERLIN, TOYS'R US). Bonne expérience des campagnes corporate ( DANONE, HACHETTE, ECO-EMBALLAGES, BMW, ...) Plus de 500 campagne créées depuis 1983. Plus de 50 prix nationaux et internationaux.

www.brune-agency.com



Mes compétences :

Publicité

Édition

Management

Communication

Création

Internet

Graphisme