Bruno LECOMTE

Optimalsi propose des services dans la gestion d'entreprise, l'audit de gestion et organisation, et des outils : logiciels de gestion, comptabilité, paye, sécurité, téléphonie sur le territoire d'Aix en Provence, Pertuis et alentours.

Le local est la recette de la qualité.



http://www.optimalsi.fr pour plus d'infos.



Nous aidons et accompagnons les professionnels et chefs d'entreprises dans le pilotage de leurs activités grâce à la mise en place d'outils de gestion décisionnels performants et adaptés.



Optimalsi est partenaire intégrateur agréé de différents éditeurs de logiciels ou hébergeurs tels que Sage, Wavesoft, Codial. Il propose des logiciels sur-mesure en fonction de votre domaine dactivité : Bâtiment, service, commerce, mécanique.



Optimalsi intervient dans vos locaux ou à distance pour vous assister dans lutilisation des logiciels. Il intervient aussi dans le cadre de formation et d'audit pour vous aider dans la mise en œuvre de nouvelles procédures ou dans la simplification de celle-ci, qui pourrons vous faire gagner du temps et donc de l'argent.



Mes compétences :

Consultant en pilotage de programmes

Maintenance informatique

Développement site internet

Développement application mobilité

Développement logiciel

Administration système

Administration réseaux

Intégration

Système d'information