Chez SOFTEAM Cadextan depuis 10 ans, aujourd'hui responsable d'un département spécialisé en maîtrise d'ouvrage et en gestion de projet à travers différentes activités bancaires de la banque d'investissement et de détail :

- Cash Management

- Risques de crédit, de marché, opérationnels

- Réglementaire

- Middle et Back Office

- Comptabilité

- Asset management



Mes compétences :

Gestion des risques financiers

Informatique de gestion

Management

Gestion de projet

Réglementation bancaire