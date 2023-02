RECHERCHE UN NOUVEAU POSTE ou CHALLENGE DANS L'INDUSTRIE en Home Office Ile de France

je possède 20 années d'expérience de VENTES ET DEVELOPPEMENT DE PROJETS et SERVICES sur des équipements hydrauliques pour l'industrie ENERGIE, CHIMIE,ALIMENTAIRE,CONSTRUCTIONS MECANIQUES ( transmissions , pompes thp, agitateurs en inox ,étanchéité ) vers des clients en France et en Europe.

Très bon niveau d'anglais et d'allemand

Communicatif, autonome et organisé sont mes principales qualités.

N'hésitez pas à me contacter sur mon email et à bientôt

bruno.lelasseux@hotmail.fr



Mes compétences :

Gestion de projet

Support technique

Prospection commerciale

Commerce international

Vente