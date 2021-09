Bruno LETELLIER

15 ans d’expérience en téléphonie mobile, et plus particluièrement:

- 8 ans chez SAGEM dans les téléphones mobiles et les modules M2M.

- 7 ans chez Oberthur Technologies dans la carte à puce



Spécialités

- Vente (éleveur et chasseur), ventes complexes

- Key Account Management

- Business Development

- Gestion de projet

- Compréhension des sujets techniques de la téléphonie mobile (RF, audio, mécanique, software, SIM ...)

- Expertise en marketing produit, notamment dans l'entrée de gamme (ultra low cost)



Mes compétences :

B2B

B2B2C

Gprs

Gsm

M2M

Manager

Marketing

Marketing B2B

Mobile

Product manager

Téléphonie

Téléphonie mobile