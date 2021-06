Bruno MARTINS LÊDO

Spécialisé dans la technologie Qlik avec un rôle de responsable de cette offre pour l’île de France, tout en gardant une vue globale sur la Business Intelligence grâce à une activité d'avant vente et de conseil, je recherche à avancer dans mon projet professionnel grâce à des challenges intéressants et des rencontres professionnelles.



Les trois axes importants dans mon projet professionnel sont la relation client, le conseil et le management. Je souhaite poursuivre mon parcours et définir les prochaines étapes de ma vie professionnel.



Mes compétences :

Qlikview

Business intelligence

Business Objects

Gestion de projet

Avant vente

Qlik

Formation

Management

Toucan Toco

Qlik Sense

Architecture BI