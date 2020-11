Bruno MULLER

Actuellement dessinateur 2D et 3D au sein du Bureau d'Etudes je suis amené à réaliser les implantations de mobilier scolaire, de salle de cinéma, de théâtre ou de conférence ainsi que des amphithéâtres avec les modèles 2D/3D que je créer avec le logiciel Solid Edge.



Passionné par tout ce qui touche au multimédia j'utilise des logiciels tels que Photoshop, Premiere, After Effect, 3DSMax et autres logiciels de la même famille.



Mes compétences :

Adobe Creative Suite

Solid Edge

Microsoft Office

Keyshot