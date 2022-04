Delépine TECHNOLOGIES

**nous travaillons sur le secteur de la machine spéciale,machine de R&D; ainsi que dans le secteur du bâtiment en utilisant Revit depuis 4ans,au niveau de la saisie des réseaux ainsi que la synthèse de réseaux.double casquette :



** Dessinateur Projeteur dans un bureau d'étude synthèse et exécution , mes multiples expériences en bureau d’étude et sur les chantiers me permettent de relever ce nouveau challenge.Travailler dans un bureau d’étude Synthèse me permet de rencontrer tout les métiers et interlocuteurs du bâtiment et de divertir mes connaissances.L'utilisation de revit m'ouvre des passerelles entre les métiers: la formation à un logiciel, la prospection et la partie commerciale de projet,ou bien la projection de simulation énergétique, la planification des opérations de maintenance par le biais d'une même plateforme...



Mes compétences :

Dessin industriel

Dessinateur

Plombier

Chauffagiste

Chargé d'affaires

Monteur qualifié

Autocad

Thermique

Dessin

Maintenance

Solaire

Travail en équipe

Gestion de la relation client

Traduction anglais français

Nouvelles technologies

Energies nouvelles

Revit MEP