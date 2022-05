Lionel BISSON

Principales missions:

- Conseiller nos clients et les fidéliser via nos prestations de services récurrentes de qualité, et etablir ainsi un positionnement de partenariat perenne.

- Gestion / Développment de comptes en portefeuille et conquete de nouveaux clients multi-sites nationaux

- Elaboration des études techniques

- Négociation des référencements nationaux et contrats cadres

- Animation d'un réseau de prescripteurs

- Veille commerciale et identification de projets