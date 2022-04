Didier MOUCHET

Depuis toujours, je m’intéresse aux nouvelles technologies. J'ai donc réalisé une formation d'ingénieur m'assurant ainsi de bonnes connaissances techniques notamment sur les secteurs de l'industrie et de l'énergie. Etant par ailleurs, une personne très sociable aimant le contact humain il était naturel pour moi de trouver un poste alliant technicité et relation commerciale.



Mes attentes professionnelles étant de lier mes compétences techniques acquises durant ma formation d’ingénieur et différentes expériences professionnelles ainsi que mes aptitudes à faire du commerce je suis à l'écoute d'opportunité en tant que Technico-Commercial projet ou responsable d'affaires.



Mes compétences :

Suivi de projet

Stratégie commerciale

Management de projets

Technico commercial

Prospection

Technique

Électrotechnique

Relationnel

Photovoltaïque