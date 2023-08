Bruno Nebout

Haras du Bois d'Argile

60390 Berneuil en Bray

tel : 06 77 03 47 45

fax : 03 44 03 10 87

nebout.bruno@wanadoo.fr



Haras du Bois d'Argile (Oise)

Depuis 2008, Gérant du centre de soins équins, jeune entreprise innovante, spécialisé dans le traitement des tendinites des chevaux de haut niveau : Tendi-stop(R)

www.harasduboisdargile.com



Espace de réception - séminaire au milieu des chevaux et de 48 ha de prairies et de forêt Bio !

www.reception-hrasaduboisdargile.com



FRANCE INN SARL



Depuis 2004 Gérant majoritaire d’une société de gestion de Patrimoine

Spécialisée dans les investissements du secteur du Tourisme



LYONNAISE DES EAUX FRANCE



2001/2003 Directeur du Centre Régional Ile de France Sud

(CA 95 M€ ; 280 salariés ; eau et assainissement pour 800 000 habitants)

Redressement d’une gestion en situation difficile :

- restructuration des services approvisionnement, comptabilité et travaux,

- accompagnement du changement et adoption de budget par service.

Augmentation du résultat opérationnel de 16 %

Réduction de l’encours d’impayés client de 49 %



Président du CE et du CHSCT couvrant trois centres régionaux, j’ai amélioré les relations sociales en mettant en place des temps d’information et de concertation, et en multipliant les contacts directs avec les agents.



ONDEO DEGREMONT, basé en Chine



1999/2001 Président de Degrémont Chine

(CA 60 M€ ; 110 salariés)

Dans un contexte de plus en plus concurrentiel et de réduction de l’avance commerciale :

- modification de l’approche du marché,

- achat d’équipements locaux plutôt qu’importés,

- mise en place d’un système d’évaluation des coûts de construction, avec incitation individuelle par une politique de bonus adaptée.

Réduction des coûts de revient de 22%

Augmentation de la marge brute de 14%



1997/1998 Responsable du développement commercial en Chine

- organisation de la représentation de 9 filiales du groupe Degrémont exportant sur le marché chinois grâce aux protocoles bilatéraux (65% de part de marché),

- développement d’une équipe commerciale solide couvrant tout le territoire chinois,

- négociation de 16 contrats d’ingénierie (aspects contractuel et économique),

- établissement de liens de confiance avec les autorités chinoises et étrangères.

CA triplé en 2 ans (46 M€)



ONDEO DEGREMONT, basé en France



1995/1996 Assistant du Directeur Commercial Asie Moyen-Orient

- coordination de l'action des filiales de la zone et des services du siège,

- rédaction des clauses contractuelles pour d’importants contrats d’ingénierie en Egypte (300 M€),

- réalisation de l’étude financière demandée par l’OCDE et obtention de son approbation pour le financement d’un projet d’eau potable à Shanghai (23 M€),

- travail en concertation avec la Banque Mondiale et le ministère des finances français sur des projets d’alimentation en eau en Asie.



1992/1994 Ingénieur Responsable d’Affaires

Chargé de l’ensemble de la phase de construction d’usines de traitement d’eau en France et en Indonésie :

- suivi budgétaire et contractuel de contrats de 4 à 23 M€,

- contrôle des études, négociation avec les fournisseurs et les sous-traitants, et coordination de la phase chantier avec les différents corps de métiers,

- négociation avec les municipalités et les services des DDE.



ACCENTURE



1989/1992 Ingénieur conseil en organisation - Pôle finance

- mise en en œuvre de la méthodologie de conduite de grands projets,

- réalisation des schémas directeurs de l'information financière,

- conception détaillée d’une comptabilité analytique bancaire,

- mise en place d’un système de gestion d’une salle des marchés.



HOESCHT INDIA



1987 Etude marketing : nouvel antibiotique pour volaille

Préparation de l’introduction sur le marché indien : rencontre sur le terrain des professionnels de la filière et proposition d’un niveau de prix acceptable.



