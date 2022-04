Karine NEBOUT

Je me suis reconvertie. J'étais informaticienne et suis devenue assistante de direction bilingue. J'ai été secrétaire, assistante de direction bilingue puis secrétaire médico-sociale et enfin secrétaire de mairie. Cadette d'une fratrie de 3 soeurs, je suis dynamique et spontanée. Je suis également disponible et organisée.



Mes compétences:

•Maîtrise d’Office étendue(Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access - avec création et utilisation de macros)

•Communication écrite et orale (Français et Anglais)

•Organisation (réunions, déplacements, événements)

•Gestion de dossiers

•Aide à la décision (tableaux de bord, suivi, …)

•Bases de données,

• Programmation site web (Dreamweaver, Microsoft Visual Interdev -ASP)

•Retouche d’images (Photoshop)

•Anglais lu, écrit, parlé



Divers:

•Bénévolat :

oFormation bureautique à la Croix Rouge

oFormation bureautique et Internet à L’Amicale Laïque de St-Georges-de-Mons

•BAFA, AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours) - 2003



Mes compétences :

Informatique

Bureautique

Microsoft Office