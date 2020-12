Bruno PANTET (BRUNO PANTET)

A l'issue de ma carrière financière, j'ai évolué au sein d'entreprises commerciales et industrielles, dans des contextes concurrentiel, ambitieux et parfois, difficiles et conflictuels.

J'y ai appris les qualités nécessaires à la sécurisation dune croissance pérenne et profitable dans le respect des hommes et des intérêts de chacun.



Homme de terrain appliqué et impliqué, j'aspire à défendre et à promouvoir en équipe les valeurs du succès en visant l'excellence et en favorisant la réussite collective.