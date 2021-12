Bruno RATTEZ

Expérience dans la direction de Centres de Profits et dans la direction de Projets Industriels complexes à l’international. Secteur de l’Energie et des Infrastructures : Infrastructures électriques, génération électrique, pétrole et gaz à terre et en mer, énergie éolienne à terre et en mer.



- Secteurs: Energie, Renouvelables, Infrastructures électriques et Industrie

- Expérience en Direction de Business Unit > 100 M€

- Direction de Société > 60 M€; 500 personnes+

- Direction de Grands Projets Industriels > 100 M$

- Expérience dans les domaines de la construction et des services

- Position senior, membre de Comités de Direction

- Grande expérience de l’international

- Familier avec le monde des affaires en Afrique, en Asie et en Europe

- Négociations d’accords commerciaux

- Direction Achats et Sous-Contrats (portefeuille 1 Milliard $)

- Expérience de contrats “clés en main” et de contrats de services d’engineering (maîtrise d’œuvre)

- Direction stratégique et commerciale, négociation de Contrats

- Lignes électriques, postes électriques, production d’énergie, énergie renouvelable et éolienne, pétrole et gaz (offshore, onshore, subsea), GNL.

- Expérience du contexte et du management multiculturel

- Direction d’équipes multidisciplinaires

- Coordination de “Change management” et de “Business re-engineering”



Mes compétences :

Project management

Management opérationnel

Supply chain

Business Unit Management; Company management

Offshore Wind business,

Electrical Infrastructures

Oil and Gas offshore