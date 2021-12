Bruno SANSON

Coordination de 11 formations en apprentissage ( 230 alternants)

-Ingénierie de la formation : développement et veille sur les dispositifs de formation, co-animation de réunions avec les responsables pédagogiques, réalisation de guide et procédures

- Conseil en formation : orientation, information et accompagnement des publics et des acteurs, rencontre des interlocuteurs

- Gestion de projets : de la prospection et de la promotion de l’offre de formation à l’intégration de l’alternant, contractualisation avec les partenaires, pilotage d’enquêtes avec Région et au national

- Gestion administrative et financière : contrats et conventions, mise en place de procédures, taxe d’apprentissage, préparation de la conférence budgétaire du CFA au Conseil Régional, co-animation du conseil de perfectionnement du CFA et des formations en apprentissage de l'Université Rouen Normandie

-Représentation du CFA lors de réunions ou manifestations.(Grenelle de l'apprentissage, Matrif...)

-Participation aux ateliers de travail « Diversités » et « Pédagogie » de l’ANASUP

-Encadrement de 3 assistantes.



Mes compétences :

Management

Reporting

Ecoute

Rigueur