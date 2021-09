Bruno VERRIER

Le capital d'une entreprise comme celui d'un individu c'est aussi d'être capable de mettre en pratique ses connaissances pour créer de la valeur profitable à tous.



Plus que le statut ou le poste c'est le projet qui m'importe.



Mes domaines de compétences sont :

1. Web Marketing Accompagnement & conseil

2. Ingénierie de Formation

3. Communication et marketing

4. Stratégie de e-réputation

5. Business positioning





C'est dans les environnements créatifs et novateurs, parfois même en rupture avec les habitudes, où avoir une vision à 360° est important, que j'exprime au mieux mes compétences professionnelles et mes qualités humaines. Aussi, j'ai souvent accompagné des décideurs qui veulent démarrer de nouvelles activités ou qui cherchent à se positionner sur de nouveaux segments de marché en utilisant les outils traditionnels et Online. J'ai également l'habitude de travailler au sein de structures de type startup où se côtoient des talents de différentes cultures ou générations.

Mon parcours est constitué à la fois de postes en entreprise (activité salariée) et de périodes plus propices une activité libérale. Si le côté entrepreneur me plait, j'aime également travailler en équipe sur des projets motivants.



The capital of a company is also based upon the level of knowledge combined with the ability to apply them to create value profitable to all.



The project matters to me more than the status or position.



My majors skills are :

1. Web Marketing - Coaching starting projects

2. Training

3. Communication and marketing

4. Web reputation strategy

5. Business positioning



I best express my skills and human qualities in creative and innovative environments, or environments who sometimes breaking with habits and where a 360-degree view of the business is needed. I have been leading decision makers who want to start new business or looking to enter new market segments. I also used to work in startup type structures where talents from different cultures and generations coexist.

My professional experience has been made of both employee positions and entrepreneurial activities.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Conseil

Stratégie de communication

Ingénierie de formation

Recrutement

Business strategy

Entrepreneuriat

Coaching de dirigeants

E-learning