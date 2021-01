Bruno WORBE

Expériences:

- 30 années dans le secteur de l'assurance des Entreprises, Groupements Affinitaires et Collectivités comme Inspecteur Entreprise IARD (Winterthur/Chartis-AIG), souscripteur RI (Winterthur), formation CNPP. Management réseaux commerciaux (Agents Généraux, Courtage et Salariés), Directeur Clientèle Groupama ERE (Rhône-Alpes et IdF).

- 4 années comme chef de projet pour le développement des réseaux GSM/GPRS/UMTS/DCS en France/Europe/Afrique avec encadrement équipe prospecteurs fonciers.

- 3 années de vente automobile (VAG) avec formation et animation de Jeunes Vendeurs.



Bénévolat:

- 5 années de Risk-manager et chargé de recherche de fonds bénévole dans l'association Oser Ensemble International (association d'utilité publique)

- 24 ans Risk-Manager bénévole du CISV International (ONG partenaire de l'UNESCO et du CONSEIL de l'EUROPE), et pour le CISV France (www.cisv.fr).

- 25 ans formateur bénévole d'encadrants en CVL internationaux (CISV France), bénévole associatif depuis plus de 40 ans.



Formation:

Bac Comptable, Bac+2 technico-commercial + formations professionnelles assurances (inspection/risque industriel/souscription en compagnie et CNPP/A2P), en téléphonie mobile (GSM/GPRS/UMTS/DCS), en management commercial et réseaux.



Mes compétences :

Assurance

Management commercial

risk management associatif