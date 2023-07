Bryan BARSINAS

Je suis membre de l'équipe Marketing et Développement Transdev Bretagne - Pays de la Loire - Centre-Val de Loire.



J'interviens sur périmètre des Pays de la Loire sur les missions suivantes :

- Contribution et réponse aux appels d'offres avec l'appui des équipes régionales et locales ;

- Conception, mise en œuvre et suivi des politiques marketing et communication en co-construction avec nos clients institutionnels et avec l'appui des équipes locales ;

- Développement de la communication interne et externe Transdev



Mes compétences :

Aptitude à la gestion de projet et d'équipe

Sensibilité marketing et commerce

Ouverture aux autres

Aptitudes relationnelles et de communication

Aptitudes commerciales

Sensibilité aux tendances sociétales

Internet

Marketing

Communication