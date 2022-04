Benoit Pirard

Bonjour,



En 2013 The EVIAN CHAMPIONSHIP devient Major parmi les tournois du Grand Chelem tels que l'US Open ou encore le Kraft Nabisco Championship. Un nouveau nom, un nouveau titre et un parcours redessiné pour l'occasion positionnent le tournoi sur le devant de la scène golfique internationale.



Plusieurs solutions existent pour bénéficier des retombées de cet événement devenu incontournable. Le village des partenaires en est une. Avec 44 000 visiteurs, cet espace de promotion idéalement situé vous offrira une vitrine auprès d’un public de qualité.



The EVIAN CHAMPIONSHIP 2013 en quelques mots :

- Tournoi du Grand Chelem à partir de 2013

- Première dotation mondiale 3 250 000 $

- 44 000 visiteurs

- Une image premium

- Un club sponsors de 18 partenaires prestigieux (Rolex, Renault, Evian, Société Générale etc…)

- Un parcours redessiné par trois architectes internationaux



A la recherche d’un moyen de promotion ciblé ? Vous souhaitez vous associer à ce tournoi international pour développer votre activité ?



N’hésitez pas à me contacter et nous envisagerons ensemble comment votre entreprise peut tirer profit de cet événement dans les meilleures conditions.



