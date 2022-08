Bursi VIRGINIE

- Une expérience élargie en gestion de l'information sur les missions de communication, veille, rédaction, animation, communication et dans les métiers du livre,

- Des responsabilités étendues sur la gestion de projets transverses et innovants, la mise en place de partenariats,

- Des acteurs multiples, publics et privés,

constituent le socle de mon parcours et des compétences mises en oeuvre.



Mon objectif professionnel : donner accès à la richesse offerte par une connaissance et une pratique critiques de l'information



Mes compétences :

Communication

Intelligence économique

Documentation

Veille

Adaptabilité