Byam Jinx OXYMORON

BLOG : http://byamjinxoxymoron.blogspot.fr/

EBOOK : https://www.smashwords.com/books/view/579472





Je suis tombée amoureuse de la langue de Baudelaire à mes 16 ans, et depuis quelques années, ma plume lui fait des infidélités éhontées avec celle de Byron. Mes "suites de mots" épousent souvent la forme d'un poème ou d'une nouvelle, quand elles ne flirtent pas avec les deux à la fois.



Pour la petite anecdote :

Après un premier poème écrit et refusé pour 'plagiat supposé' par mon prof de Français en 6ème, Je n'ai repris la plume qu'à la découverte de Baudelaire et de son sonnet "A une passante" en 1ère. Sous l'incitation de mon prof de Français à me libérer des normes académiques de l'écriture, j'ai peaufiné mon style au fil des ans.



A la fois créatrice en "suites de mots" et en "tissus de pixels", j'ai pointé l'objectif la première fois en 2010 avec mon téléphone portable du moment, un Samsung GT-S5620. Depuis fin 2011, je me régale avec mon Nikon Coolpix P500.



De mon vrai nom, je suis traductrice littéraire et fais mon mémoire de M1 d'anglais sur l'auto-traduction, entre autre, de la première partie de Rêve...



Titre : Rêve...

Editions : Smashwords Editions

Publication : 1er novembre 2015 (https://www.smashwords.com/books/view/579472)

Formats eBook : EPUB, MOBI (kindle), PDF, RTF, LFR (Sony Reader), PDB (Palm Doc), txt & html





Pour plus d'info : http://byamjinxoxymoron.blogspot.fr/



Mes compétences :

Auteur

Création

Photo

Photographie

poésie

Poète